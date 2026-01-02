Nuovo terremoto a Torre Annunziata | nominata commissione d' accesso al Comune
A Torre Annunziata, si riaccende l'attenzione sulla gestione amministrativa con la nomina di una nuova commissione d'accesso al Comune. Dopo lo scioglimento per camorra nel 2022 e una precedente commissione nel 2015, le autorità tornano a vigilare sulla trasparenza e sull'integrità dell'ente locale, evidenziando l'importanza di un monitoraggio continuo nel contesto della difficile situazione istituzionale della città.
Nuovo terremoto politico a Torre Annunziata. Dopo lo scioglimento per camorra del 2022, e una precedente commissione d'accesso del 2015, tornano gli 007 della prefettura in città. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno ha nominato la Commissione di indagine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
