Terza notte di prigionia all’Ariston | la strategia di Carlo Conti è quella di prenderci per sfinimento

Questa è la terza notte di detenzione all’Ariston, dove Carlo Conti ha adottato una strategia per cercare di affaticare gli ospiti. Tra le persone presenti ci sono Irina Shayk, Ubaldo Pantani e Sal Da Vinci, insieme ad altri. La situazione si svolge senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi della prigionia.

di Laura Ruzzante Siamo alla terza notte di prigionia nell'Ariston-Lazzaretto. Il piano di Carlo Conti è chiaro: prenderci per sfinimento. Una quantità di fuffa industriale che farebbe sembrare un dibattito sulla riforma del catasto un concerto dei Led Zeppelin. Si arriva all'una di notte tra una gag di Ubaldo Pantani, un gigante, l'unico vero professionista che alleggerisce questo calvario, e la presenza di Irina Shayk, utile alla causa quanto un condizionatore al Polo Nord. Vincitore nel 1984 tra i Giovani e nel 1986 nei Big, si presenta Eros Ramazzotti che è stato presentato da Pippo Baudo. Carlo Conti ha trasmesso una clip di presentazione dell'indimenticabile presentatore siciliano Con la canzone con cui vinse il Festival di S