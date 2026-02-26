Ubaldo Pantani all’Ariston nella terza serata Chi è il co-conduttore toscano di Sanremo scelto da Carlo Conti

Ubaldo Pantani salirà sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. La sua presenza è stata annunciata durante una telefonata in diretta, confermando il ruolo di co-conduttore scelto dal conduttore principale. La serata vedrà anche la partecipazione di altre celebrità, creando un momento di grande attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Livorno, 26 febbraio 2026. – Dal Nove al palco dell’Ariston nel giro di una telefonata in diretta. Ubaldo Pantani sarà tra i protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera, giovedì 26 febbraio, accanto a Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk. L’invito è arrivato durante ‘Che tempo che fa’. Conti ha chiesto a Fabio Fazio se “il suo Lapo” fosse disponibile a partecipare al Festival, e Pantani, naturalmente calandosi nel personaggio di Lapo Elkann, ha accettato. Una presenza che arriva in un momento delicato per la kermesse: le prime due serate hanno registrato ascolti inferiori alle attese e la terza punta anche su una scossa di ironia per rilanciare ritmo e attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oltre ai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, saranno sul palco, in veste di co-conduttori, anche la top model russa, Irina Shayk, e Ubaldo Pantani. Eros Ramazzotti con Alicia Keys, saranno, invece, gli ospiti della serata e duetteranno sulle note di “Aurora”, p facebook

La guida della 3ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Irina Shayk, Ubaldo Pantani Finale delle Nuove Proposte Ospiti: Alicia Keys, Eros Ramazzotti, Paolo Sarullo (spazio bullismo), Fabio De Luigi, Virginia Raffaele Premio alla Carriera: Mogol Suzuki St x.com