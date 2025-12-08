Terremoto fortissimo scossa di magnitudo 7.6 Allerta!

Una forte scossa di terremoto in Giappone è stata registrata al largo della costa della prefettura di Aomori, dove nella notte i sismografi hanno rilevato un sisma di magnitudo 7.6 sulla scala Richter, con ipocentro localizzato a una profondità di 50 chilometri sotto il fondale marino. L’epicentro è stato individuato in mare, davanti alle coste settentrionali dell’arcipelago, e al momento non risultano danni a persone o cose nelle aree abitate più vicine alla zona interessata dalle scosse. Allerta tsunami dopo la scossa di magnitudo 7.6. In seguito al terremoto in Giappone è stata diramata un’ allerta tsunami lungo il tratto di costa che si affaccia sull’area dell’epicentro, con le autorità impegnate a monitorare l’evoluzione del moto ondoso e l’eventuale arrivo di onde anomale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

