Serie C amaranto pronte alla sfida | mercoledì di Coppa per la Puliservice

Questa settimana la Puliservice di Reggio Calabria si prepara alla sfida di Coppa Calabria. Mercoledì, la squadra scende in campo per il primo impegno della competizione, che si svolge nel ricordo di Sergio Sorrenti. La società ha annunciato le novità e si sta concentrando per affrontare al meglio questa partita.

Novità in casa Puliservice Reggio Calabria. La Fipav Calabria ha pubblicato le date della Coppa Calabria, Memorial Sergio Sorrenti. La capolista amaranto, giocherà contro la prossima avversaria del campionato, anche in Coppa. Infatti, se il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, le ragazze di coach affronteranno questa sfida importante.

