Taddei riconfermato | sfide e futuro per l’agricoltura senese

Federico Taddei, agricoltore di 40 anni di Colle di Val d’Elsa, è stato confermato all’unanimità come presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena. La sua riconferma è avvenuta durante l’assemblea dei soci, che ha espresso consenso senza opposizioni. Taddei continuerà a guidare l’associazione, affrontando le prossime sfide del settore agricolo nella provincia.

Federico Taddei, agricoltore 40enne di Colle di Val d'Elsa, è stato riconfermato all'unanimità presidente di Cia Agricoltori Italiani di Siena. L'elezione è avvenuta durante la nona assemblea elettiva provinciale, tenutasi presso l'auditorium di Chianti Banca, con il titolo Dalle radici il nostro futuro. Taddei guiderà la Cia senese per il quadriennio 2026-2029, dopo aver già ricoperto questo ruolo negli ultimi quattro anni. L'assemblea ha la partecipazione di numerosi delegati da tutta la provincia, con la presenza di figure chiave come il direttore Cia Siena Roberto Bartolini, il presidente Cia Agricoltori Italiani di Siena Valentino Berni, e il direttore Cia Toscana Giordano Pascucci.