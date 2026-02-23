Ferrando riconfermata | sfide e obiettivi per l’agricoltura piemontese

Daniela Ferrando resta presidente di Cia Alessandria-Asti dopo la conferma unanime di 70 delegati. La decisione arriva in un momento in cui l’agricoltura piemontese affronta nuove sfide, tra cui la sostenibilità e i cambiamenti climatici. Ferrando ha promesso di rafforzare la collaborazione tra gli agricoltori e di puntare su innovazione e formazione. La sua riconferma mostra fiducia nel suo approccio e nelle strategie future. Ora si attende il suo piano di azione per il territorio.

Daniela Ferrando è stata riconfermata presidente di Cia Alessandria-Asti con un voto unanime dei 70 delegati durante la IX Assemblea elettiva. Il secondo mandato quadriennale della Ferrando avrà inizio subito, alla guida di un’organizzazione che rappresenta circa tremila agricoltori delle province di Alessandria e Asti. La riconferma arriva al termine di un primo quadriennio segnato da sfide complesse per il comparto agricolo, tra cui l’impatto del Covid, la Psa, il problema della fauna selvatica e il cambiamento climatico. Laureata in Agraria e imprenditrice agricola dal 2008, Ferrando ha rilevato l’azienda del nonno a Trisobbio, Ca’ Rott, trasformandola in una realtà corilicola con 12 ettari di nocciolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

