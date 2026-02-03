superenalotto numeri e combinazione vincente oggi 3 febbraio

Questa mattina il Superenalotto non ha premi grossi in gettito. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ tra i numeri estratti oggi, 3 febbraio 2026. Sono stati centrati invece nove ‘5’, ognuno dei quali porta 20 mila euro. La caccia alla sestina vincente continua, ma per ora nessuna grande sorpresa.

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026. Centrati invece nove ‘5’ che vincono ciascuno 20.868,64 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 115.900.000 euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

