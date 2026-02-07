Volley Trento-Verona in finale di Coppa Italia Rientra Lavia grande Bristot Bovolenta non basta e Perugia crolla

Questa domenica si gioca la finale di Coppa Italia di volley maschile. Trento e Verona si sono qualificati dopo aver vinto le rispettive semifinali. Trento ha visto il ritorno di Lavia e ha avuto un grande Bristot, mentre Verona ha superato Perugia, che è crollata nel finale. La partita si terrà alla Unipol Arena di Bologna.

La Finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile verrà giocata da Trento e Verona, capaci di imporsi nelle rispettive semifinali e ora pronte a darsi battaglia nella giornata di domenica 8 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. I dolomitici hanno sconfitto Piacenza per 3-2 (25-21; 16-25; 23-25; 25-22; 15-11), riuscendo a rimontare da 1-2 e 9-11: i Campioni d'Italia hanno spento le velleità degli scatenati Lupi e torneranno a disputare un atto conclusivo a tre anni di distanza da quello perso a Roma proprio contro gli emiliani. L'Itas proverà a sfatare il tabù dopo aver perso cinque finali di fila e cercherà di rialzare al cielo un trofeo che manda addirittura dal 2013.

