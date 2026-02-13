Nomadi digitali in Spagna | a chi è rivolto e come funziona il visto

Nel 2023, la Spagna ha introdotto un visto specifico per i nomadi digitali, perché desidera attrarre professionisti che lavorano da remoto per aziende straniere. Questa iniziativa mira a favorire l’immigrazione di lavoratori qualificati, offrendo loro condizioni fiscali favorevoli e procedure semplificate. Per ottenere il visto, è necessario dimostrare di svolgere un lavoro a distanza e avere un reddito stabile, elementi che facilitano l’ingresso nel paese.

Dal 2023 la Spagna offre un visto dedicato ai nomadi digitali, pensato per chi lavora da remoto per clienti esteri, con requisiti chiari e vantaggi fiscali per i primi anni di residenza. Il permesso è rinnovabile fino a cinque anni e consente di vivere e lavorare legalmente nel Paese. Ecco come funziona.🔗 Leggi su Fanpage.it Visto per nomadi digitali in Spagna, come si può ottenere in base al reddito La Spagna sta diventando una meta sempre più popolare tra i nomadi digitali di tutto il mondo. Nomadi digitali, il visto è un flop: freelance in fuga dall’Italia dopo 90 giorni Il visto per nomadi digitali, ideato per attrarre lavoratori freelance e remote, mira a promuovere l’Italia come destinazione favorevole a chi può svolgere il proprio lavoro ovunque. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Permesso nomadi digitali Spagna: procedure e tasse; Nomadi digitali: quasi 900mila di presenze l’anno in Italia; Nomadi digitali, fino a 900mila presenze l’anno ma poche regole chiare; Le migliori città in cui vivere in Portogallo. Visto per nomadi digitali in Spagna, come si può ottenere in base al redditoIl visto spagnolo per nomadi digitali è un permesso di residenza introdotto nel 2023 per attrarre lavoratori stranieri. Come avere il permesso ... quifinanza.it Nomadi digitali, tanta libertà ma il rischio è la solitudineLo conferma la ricerca condotta da The Social Hub — gruppo alberghiero che conta 21 strutture ricettive con spazi di coworking in Europa — in collaborazione con l’istituto di ricerca Opinion Matters. ansa.it L'Italia perde 450 milioni l'anno di tasse dai nomadi digitali. Ecco la proposta per semplificare il fisco e regolarizzare i lavoratori da remoto. - facebook.com facebook

