Stoà Business School consegna dei Career Award 2026 a Villa Campolieto

Stoà Business School ha consegnato i Career Award 2026 a Villa Campolieto, un evento che celebra i protagonisti del management. Il premio, chiamato Protagonisti del Management, riconosce i percorsi di leadership che hanno avuto un impatto rilevante sul settore a livello sia nazionale che internazionale. L’appuntamento si inserisce in un contesto di confronto tra alta formazione e figure di rilievo nel campo manageriale.

Il Career Award 2026 – Protagonisti del Management è il nuovo riconoscimento istituito da Stoà Business School per valorizzare percorsi di leadership che hanno inciso in modo significativo sul management nazionale e internazionale, in un appuntamento che mette in dialogo alta formazione.