squadre e formazioni confermate nella premier league 2025 26

Le formazioni ufficiali delle squadre di Wolves e Aston Villa sono state annunciate per la partita di venerdì al Molineux in Premier League. Entrambe le squadre hanno confermato i giocatori che scenderanno in campo, mentre le composizioni sono state rese note dai rispettivi club. La sfida si avvicina e i tifosi attendono di vedere le scelte dei tecnici.

Wolves e Aston Villa hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di venerdì al Molineux in Premier League. Dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Crystal Palace cinque giorni fa, i padroni di casa sono a 17 punti dalla salvezza con 10 partite di campionato rimanenti. I Villans, terzi in classifica, hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Leeds United il giorno prima e sono a 10 punti dalla capolista Arsenal con una partita in mano. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulla squadra di Wolves vs Aston Villa in Premier League, inclusi i dettagli su come seguire l’azione in diretta. Il difensore o centrocampista in prestito del Girona Ladislav Krejci è squalificato per i Wolves dopo essere stato espulso contro il Palace. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

