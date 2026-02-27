Sorteggio Champions League LIVE | alle 12 scopri gli accoppiamenti degli ottavi!

Alle 12 si tiene il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 202526, durante il quale vengono annunciati gli accoppiamenti. La cerimonia coinvolge le squadre qualificate, che conosceranno i loro avversari per le successive sfide. Gli incontri decideranno le squadre che accederanno ai quarti di finale e influenzeranno il prosieguo della competizione.

Le cerimonie di sorteggio per gli ottavi di finale della UEFA Champions League 202526 rappresentano un momento cruciale per le squadre coinvolte, che scoprono gli avversari con cui affrontare la successiva fase della competizione. La fase di estrazione si distingue per la sua imprevedibilità, poiché i team affrontano avversari di altissimo livello provenienti da vari campionati europei, generando grande attesa tra gli appassionati di calcio. Alla cerimonia di Nyon, sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale, con l’aver scoperto i possibili avversari per ciascuna formazione qualificata. Tra le sfide più interessanti si preannunciano incontri tra club di Premier League, Bundesliga e altri grandi campionati europei. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

