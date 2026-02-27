Sorteggi Champions League | l’Atalanta sfiderà il Bayern Monaco! Ecco tutti gli accoppiamenti

Durante il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 202526, si è deciso che l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco. La cerimonia si è svolta a Nyon e ha portato alla scoperta di tutti gli accoppiamenti di questa fase della competizione. La partita tra le due squadre è ora ufficiale e pronta a disputarsi nel prossimo turno.

