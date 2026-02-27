Smog restano in vigore le limitazioni a Ravenna fino al 2 marzo

Le limitazioni allo smog a Ravenna sono ancora in vigore e resteranno tali fino al 2 marzo. Le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato regionale vengono applicate anche nel fine settimana, ovvero sabato 28 febbraio, domenica 1 marzo e lunedì 2 marzo. La decisione riguarda le restrizioni alla circolazione e altre misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì, quando sarà emesso un nuovo bollettino con le indicazioni valide per i giorni successivi Restano attive anche nelle giornate di sabato 28 febbraio, domenica 1 e lunedì 2 marzo le misure emergenziali previste dal Piano aria integrato regionale. Lo stabilisce il nuovo bollettino "Liberiamolaria" pubblicato da Arpae Emilia-Romagna, che monitora l'andamento della qualità dell'aria e indica l'eventuale attivazione delle limitazioni straordinarie. Il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì 2 marzo, quando sarà emesso un nuovo bollettino con le indicazioni valide per i giorni successivi. Tra le principali misure confermate figura, dalle 8.