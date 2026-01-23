Un uomo di 40 anni di Ascoli è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di detenzione di droga, esplosivi non denunciati e armi da offesa. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, portando al sequestro di sostanze e oggetti pericolosi. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.

Ascoli, 23 gennaio 2026 – Un 40enne ascolano è stato arrestato dagli agenti della Questura di Ascoli con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di esplosivi non denunciati e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’uomo, noto negli ambienti della tifoseria bianconera, è stato posto ai domiciliari. L’arresto risale a mercoledì 21 gennaio, quando i poliziotti hanno perquisito l’abitazione; nascosti in un sottoscala, sono stati rinvenuti circa un chilo e 600 grammi di marijuana e un modesto quantitativo di hashish. Nel resto dell’appartamento sono stati inoltre trovati due “tonanti”, tre scatole 28 bombe carta e un artificio artigianale dotato di miccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aveva droga, esplosivi e coltelli: arrestato 40enne ascolano

