Dumfries tornerà a Milano entro il week end | ecco quando lo rivedremo in campo

Domani Denzel Dumfries tornerà in campo con l’Inter. L’esterno olandese, che era rimasto fuori dalla partita contro la Lazio dello scorso 9 novembre, sta completando il suo recupero con un programma di esercizi personalizzati. L’allenatore e lo staff nerazzurro monitorano da vicino i suoi progressi, sperando di riaverlo in squadra prima della fine della settimana.

In casa Inter resta alta l'attenzione sulle condizioni di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, fuori ormai dalla gara contro la Lazio dello scorso 9 novembre, prosegue con un programma di lavoro personalizzato seguito a distanza dallo staff nerazzurro. Secondo quanto filtra, Dumfries sarà a Milano già nel corso del fine settimana, come concordato con la società. Il piano di recupero prevede un graduale rientro negli allenamenti collettivi entro circa due settimane: l'obiettivo realistico è quello di renderlo disponibile per la sfida di campionato contro il Lecce in programma il 22 febbraio in trasferta.

