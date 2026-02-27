Simone Inzaghi incubo rimonta | da +7 a -4 ora rischia l' esonero in Arabia

Simone Inzaghi si trova di fronte a una situazione difficile dopo una serie di risultati inaspettati con la sua squadra in Arabia. Dopo aver iniziato bene, la squadra ha subito una sequenza di partite negative che hanno compromesso la sua posizione. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro sulla panchina.

Anche i ricchi piangono, specie quando la panchina inizia a scottare. Chiedere per informazioni a Simone Inzaghi, che con i suoi 26 milioni di euro a stagione è il secondo allenatore più pagato al mondo (dietro solo al Cholo Simeone) eppure rischia seriamente di essere esonerato dall'Al Hilal. Sì, perché se la sua avventura in Arabia era iniziata nel migliore dei modi, tra acquisti faraonici e una serie di vittorie che avevano portato il club di Riad in testa alla Saudi Pro League a +7 sulle inseguitrici, ora si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Qualcosa dev'essersi rotto a gennaio, dopo l'acquisto di Karim... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simone Inzaghi, incubo rimonta: da +7 a -4, ora rischia l'esonero in Arabia Clamoroso in Arabia Saudita: l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a rischio esonero!Secondo la (discutibilissima) opinione di Thierry Henry senza Simone Inzaghi alla guida l’Inter, almeno in Europa, si sarebbe persa. Leggi anche: Clamoroso dall’Arabia, Simone Inzaghi a rischio esonero: bufera mediatica sull’ex tecnico nerazzurro Argomenti discussi: Capolinea Baroni, il Torino sceglie D'Aversa! Cosmi si rimette in gioco a Salerno, incubo rimonta per Simone Inzaghi: l'Al-Nassr sorpassa l'Al-Hilal; Scontro con Corvi, spavento per Loftus-Cheek! Inter tornano in gruppo Calhanoglu e Dumfries, Liga e Ligue 1 doppio sorpasso in vetta. Capolinea Baroni, il Torino sceglie D’Aversa! Cosmi si rimette in gioco a Salerno, incubo rimonta per Simone Inzaghi: l’Al-Nassr sorpassa l’Al-HilalI granata hanno deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta di Genova, dopo Donadoni e Ballardini un altro grande ritorno stavolta in serie C mentre ... passionedelcalcio.it