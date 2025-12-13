Frattesi via dall’Inter? Gennaio il mese della verità | svelata la posizione del club e quella di Chivu In caso di offerta…

Il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per il futuro di Frattesi all’Inter. Mentre si susseguono rumors e ipotesi di un possibile addio, sia la società che Chivu hanno espresso le proprie posizioni. Questo articolo analizza la situazione attuale e le eventuali mosse in vista di un’ipotetica offerta.

Inter News 24 Frattesi via dall’Inter? Gennaio il mese della verità per il futuro del centrocampista: ecco la posizione della società e di Chivu a riguardo. Con l’avvicinarsi della finestra di riparazione, i riflettori di Appiano Gentile tornano a puntare con insistenza su una delle situazioni più spinose all’interno della rosa della Beneamata. Gennaio si preannuncia come il mese della verità per Davide Frattesi. Il dinamico incursose della Nazionale, arrivato con grandi aspettative ma spesso relegato al ruolo di subentrante di lusso, si trova nuovamente di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera. Internews24.com Frattesi alla Juventus, la clamorosa svolta di gennaio per rispondere all'indifferenza di Chivu. Spalletti lo attende - Davide Frattesi pronto a lasciare l'Inter per la Juventus: alla Continassa i suoi agenti hanno incontrato i vertici della società, Comolli e Modesto. sport.virgilio.it

Inter: Frattesi in crisi, a gennaio potrebbe lasciare i nerazzurri. Caccia a un mediano: arriva Frendrup dal Genoa? - Secondo La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. eurosport.it

FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Genoa-Inter, match in programma domenica pomeriggio. Le ultime e la probabile formazione, con un aggiornamento dall'infermeria nerazzurra. Spazio anche al futuro di Frattesi. - facebook.com facebook

Verso GENOA-INTER, le ULTIME, gli AGGIORNAMENTI dall'INFERMERIA e il REBUS FRATTESI PARTECIPA ALLA DIRETTA? youtube.com/watch?v=DQvjS3… x.com

© Internews24.com - Frattesi via dall’Inter? Gennaio il mese della verità: svelata la posizione del club e quella di Chivu. In caso di offerta…

Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi

Video Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi Video Frattesi’s celebration #intermilan #frattesi