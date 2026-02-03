Simbolotto estrazione di oggi 3 febbraio 2026 | Lotto

Questa sera alle 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione di oggi, 3 febbraio 2026, segna un’altra puntata di questa semplice tradizione che si ripete quattro volte a settimana. I giocatori sono pronti a scoprire se i simboli portano fortuna o meno.

Estrazione Simbolotto di oggi, 3 febbraio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di febbraio la ruota associata al gioco è quella di Cagliari. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 3 febbraio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

