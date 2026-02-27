Sicurezza idraulica Pisa Sud | lavori in corso per proteggere l' area dagli allagamenti

Sono in corso lavori a Pisa Sud per migliorare la sicurezza idraulica dell’area. L’amministrazione comunale ha comunicato che gli interventi, inseriti nel progetto Binario 14, coinvolgono i quartieri di San Giusto e San Marco e prevedono la costruzione di un nuovo tratto di fognatura. Le opere mirano a ridurre il rischio di allagamenti nella zona.

Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nei quartieri San Giusto e San Marco. Il cronoprogramma degli interventi In corso interventi per il miglioramento della sicurezza idraulica di Pisa Sud. Come rende noto l'amministrazione comunale, i lavori, che rientrano nell'ambito del progetto Binario 14, interessano i quartieri di San Giusto e San Marco e prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura per acque piovane per la protezione del quartiere dal rischio allagamenti. Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori che interessano via Sant'Agostino entro il 14 marzo, data a partire dalla quale la strada sarà riaperta al traffico veicolare.