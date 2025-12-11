Risorse dal governo più controlli contro lo spaccio attorno alle scuole | arrivano nuovi agenti e cani antidroga
Il Comune di Forlì potenzia le misure di sicurezza con risorse dal Ministero dell’Interno, rafforzando i controlli contro lo spaccio di droga intorno alle scuole. Arrivano nuovi agenti e cani antidroga, per intensificare la prevenzione e contrastare il fenomeno nelle zone frequentate dagli studenti.
Rinforzi in arrivo per la Polizia locale di Forlì. Grazie a un contributo del Ministero dell’Interno, il Comune di Forlì è pronto a rafforzare i servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole superiori della città, estendendoli ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Se la Fiorentina non intervenisse Palazzo Vecchio potrebbe ricorrere a un mutuo o sfruttare le risorse del governo per gli Europei 2032 - facebook.com Vai su Facebook
Questo governo trova risorse per le scuole private, mentre per la scuola pubblica arrivano solo tagli. Non è così che si costruisce il futuro della scuola, dell’istruzione e dei giovani del nostro Paese. Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta Itali Vai su X
Lavoro, il piano del governo: più risorse, formazione e controlli - La premier Giorgia Meloni li ha annunciati ieri nella sua intervista al Corriere. Da corriere.it
Ora il governo pensa a una Commissione per ‘velocizzare’ l’acquisto di armi ed evitare controlli - Il ministero della Difesa starebbe pensando a una commissione speciale per velocizzare l’acquisto di armi, munizioni e in generale per tutte le spese relative alla difesa, bypassando i controlli della ... Lo riporta fanpage.it