Charlene di Monaco tradita e spendacciona il libro svela scabrosi dettagli sul matrimonio con Alberto

Un nuovo libro mette sotto i riflettori Charlene di Monaco, accusandola di tradimento e di una vita troppo dispendiosa, e questa volta la causa sembra essere il suo atteggiamento troppo libero e le spese eccessive. La pubblicazione rivela che la principessa avrebbe avuto rapporti extraconiugali e che spesso avrebbe speso cifre ingenti per acquisti personali, creando tensioni all’interno della famiglia reale. Un dettaglio che fa discutere è la descrizione di viaggi costosi e regali di lusso, che alimentano le polemiche sulla gestione del suo ruolo pubblico.

A rischio l’immagine e la reputazione di Charlene e Alberto di Monaco. Un libro svela piccanti retroscena sulla famiglia Grimaldi. L’autore è Claude Palmero, ex direttore finanziario del Principe che, dopo essere stato licenziato per alcune incomprensioni nel 2023, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in Monaco Interdit. Per anni, Palmero è stato considerato una figura chiave nell’amministrazione degli affari economici del Principato. La sua vicinanza al capo dello Stato monegasco gli ha permesso di partecipare a riunioni strategiche e di gestire informazioni sensibili. Ora, dall’esterno dell’istituzione, ha rotto il silenzio con un resoconto che rischia di danneggiare, e non poco, la coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Charlene di Monaco tradita e spendacciona”, il libro svela scabrosi dettagli sul matrimonio con Alberto Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia Charlene e Alberto di Monaco accendono le luci di Natale con i figli. Poi lei fugge via Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Alberto e Charlene di Monaco, innamorati alle Olimpiadi invernali; Alexandra di Hannover sostituisce Charlene alle Olimpiadi invernali: sottotono e senza trucco. Charlene di Monaco tradita e spendacciona, il libro svela scabrosi dettagli sul matrimonio con AlbertoCharlene e Alberto di Monaco di nuovo nella bufera: un ex collaboratore pubblica un libro con rivelazioni esplosive sulla coppia e sul Principato ... dilei.it Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006Alle Olimpiadi di Torino del 2006 il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock ufficializzarono la loro storia d’amore, accendendo il gossip reale e facendo sognare i fan. Il racconto e le foto ... vanityfair.it Alberto di Monaco e la principessa Charlene Wittstock partecipano alla festa di Santa Devota e accendono il tradizionale rogo con i gemelli Jacques e Gabriella. Guarda le foto facebook