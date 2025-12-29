Le guardie giurate e i vigilantes affrontano condizioni di lavoro spesso precarie, con contratti integrativi provinciali scaduti da anni e diritti limitati. La mancanza di aggiornamenti normativi e la carenza di tutele rendono il settore della sicurezza privata un ambito in cui la tutela del lavoratore risulta spesso insufficiente, evidenziando la necessità di interventi per migliorare le condizioni e garantire un trattamento equo.

Per le guardie giurate i contratti integrativi provinciali sono scaduti da decenni, mentre per gli addetti ai servizi di sicurezza addirittura non sono mai esistiti. C’è un mondo, quello della vigilanza privata, che vive sospeso tra diritti negati e precarietà. Quel mondo oggi ha deciso di scioperare – per la quinta volta –, con Uiltucs Toscana e Filcams Cgil, proprio perché coloro che lo abitano sono "stanchi di subire turni massacranti" ’ricompensati’ con "buoni pasto giornalieri dall’importo ridicolo, in alcune agenzie e province addirittura nullo". Da qui la richiesta a gran voce di un Contratto integrativo regionale che permetta di superare le disparità, talvolta abissali, di trattamento "aggiornando al contempo la parte economica e normativa ormai non più in linea con le esigenze reali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I vigilantes incrociano le braccia: "Turni massacranti e pochi diritti. La nostra sicurezza? Un optional"

Leggi anche: “Per un contratto giusto e più sicurezza”, i lavoratori nel settore dell’igiene ambientale incrociano le braccia

Leggi anche: “Turni massacranti e neanche un buono pasto”, guardie giurate e addetti alla sicurezza in sciopero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I vigilantes incrociano le braccia: Turni massacranti e pochi diritti. La nostra sicurezza? Un optional.

I vigilantes incrociano le braccia: "Turni massacranti e pochi diritti. La nostra sicurezza? Un optional" - Per le guardie giurate i contratti integrativi provinciali sono scaduti da decenni, mentre per gli addetti ai servizi di sicurezza addirittura non sono mai esistiti. lanazione.it