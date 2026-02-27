Se amate le storie sugli zombie dovete assolutamente recuperare Eternità e castigo

Se siete appassionati di storie sugli zombie, dovrete leggere Eternità e castigo. Si tratta di un manga che riprende i temi dei film di Romero e si rivolge a chi ha amato I am a hero. La serie sta per essere pubblicata e rappresenta un’opzione interessante per gli amanti del genere. La narrazione si concentra sulla lotta dei personaggi contro un’orda di zombie.

Se amate i zombie movie alla Romero e se vi sentite orfani di I am a hero, sta arrivando Eternità e castigo – Fushi to batsu che è il manga perfetto per voi. Ecco il comunicato stampa: Un ragazzo tormentato da un atroce segreto e un’epidemia zombie alle porte. Per uno strano scherzo del destino, il caos dilagante potrebbe diventare il momento giusto per affrontare i propri demoni interiori? Eternità e castigo -©J-POP Manga Kentaro Sato (Magical Girl of the End) firma una storia zombie dall’impronta intimista:, in uscita in edizione italiana per J-POP Manga. La serie si conclude in 8 volumi, il primo dei quali sarà disponibile in fumetteria, libreria e in tutti gli store online dal 3 marzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

