Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026 | orari rimborsi e servizi garantiti

Lo sciopero dei treni del 27 e 28 febbraio 2026 si verifica a causa di una protesta del personale ferroviario. La protesta, che dura 24 ore, potrebbe causare cancellazioni e ritardi nei collegamenti nazionali. I passeggeri devono aspettarsi disagi tra le 21:00 di venerdì e le 20:59 di sabato, con alcune tratte che potrebbero essere sospese o spostate. Le compagnie hanno annunciato servizi minimi e rimborsi per chi ha già acquistato i biglietti.

Disagi in vista per chi viaggia in treno a fine febbraio. Dalle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrà comportare cancellazioni o variazioni alla circolazione. L'agitazione coinvolge il personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Possibili ripercussioni sono previste anche prima dell'inizio ufficiale e dopo la conclusione dello sciopero. Rimborsi e riprogrammazione del viaggio. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità: Per i treni Frecce e Intercity: dalla dichiarazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato.

Sciopero dei treni a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, in arrivo lo stop di Trenord: orari e modalitàIl personale di Trenord ha deciso di scioperare per protestare contro le condizioni di lavoro, causando interruzioni sui servizi ferroviari di Milano e Lombardia.

Sciopero Trenord del 2 febbraio 2026: orari e treni garantitiNuovi disagi in vista per i pendolari lombardi.

