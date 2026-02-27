Sciatori travolgono i tifosi finale surreale | squalificato il vincitore a podio gli infortunati
Durante la gara di Ski Cross a Kopaonik, una maxi-caduta in finale ha coinvolto anche alcuni tifosi che si trovavano lungo il percorso. Il vincitore è stato squalificato, mentre sul podio sono saliti gli sciatori rimasti infortunati. La competizione si è conclusa con un finale inaspettato e senza il tradizionale podio di riferimento.
"ncredibile epilogo nello Ski Cross a Kopaonik: maxi-caduta in finale e tifosi travolti. Howden squalificato, medaglie assegnate agli sciatori infortunati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorentina: a Parma difesa d’emergenza. Pablo Marì e Comuzzo infortunati. Ranieri squalificatoFIRENZE – Problemi per la difesa della Fiorentina, in vista della partita di sabato a Parma.
Ultimissime Juve LIVE: Conte squalificato per due giornate, le ultime sugli infortunatiLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...