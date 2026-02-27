Sciatori travolgono i tifosi finale surreale | squalificato il vincitore a podio gli infortunati

Durante la gara di Ski Cross a Kopaonik, una maxi-caduta in finale ha coinvolto anche alcuni tifosi che si trovavano lungo il percorso. Il vincitore è stato squalificato, mentre sul podio sono saliti gli sciatori rimasti infortunati. La competizione si è conclusa con un finale inaspettato e senza il tradizionale podio di riferimento.