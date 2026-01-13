Ultimissime Juve LIVE | Conte squalificato per due giornate le ultime sugli infortunati

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: Conte squalificato per due giornate e le ultime novità sugli infortunati. La nostra comunicazione quotidiana fornisce le notizie più recenti sulla squadra, analizzando le situazioni chiave e offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale dei bianconeri. Restate con noi per essere sempre aggiornati sulle vicende della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 gennaio 2026. Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico. Ore 15:30 – Squalifica Conte, il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate e sarà regolarmente in panchina contro la Juventus Infortunati Juve: gli aggiornamenti su Gatti e Conceicao dopo l’allenamento odierno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

