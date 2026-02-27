Sci Suter vince la libera di Andorra Goggia terza

Il 27 febbraio, nella località di Andorra, si è svolta la gara di sci libera della Coppa del Mondo. Suter ha conquistato la vittoria, mentre Goggia si è piazzata terza. La competizione si è svolta dopo i Giochi Olimpici, e l’Italia ha ottenuto ancora una volta un risultato sul podio.

Roma, 27 feb. (askanews) – La Coppa del Mondo torna dopo l’Olimpiade e l’Italia non perde il vizio di salire sul podio. Nella discesa libera di Soldeu (Andorra) ci pensa Sofia Goggia, che chiude al terzo posto dietro alla svizzera Corinne Suter e all’austriaca Nina Ortlieb. La bergamasca, che aveva conquistato il bronzo nella prova di velocità anche sull’Olympia delle Tofane, ha pagato un inizio non perfetto sulla pista andorrana, con temperature molto alte (5°C in partenza) e neve primaverili. Scattata con il pettorale numero 6, Goggia ha poi rimontato alla grande nella parte bassa, pagando un ritardo di 24 centesimi dalla vincitrice. Punti importanti per la classifica di specialità, dove la leader Lindsey Vonn (400 punti) non potrà ovviamente difendere la sua prima piazza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Sci, Aicher vince discesa libera a St Moritz. Seconda Vonn, Goggia terza(Adnkronos) – Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Sci, Coppa del Mondo: Goggia terza nella discesa a Soldeu, vince la svizzera Suter. Goggia terza nella discesa di Soldeu, vince Suter. Franzoni perde uno sci e cade in prova a GarmischDopo l'Olimpiade torna la coppa del Mondo e Sofia torna sul podio. Prove a Garmisch: Casse è il più veloce, Franzoni cade ... gazzetta.it Sci, Coppa del Mondo: Goggia terza nella discesa a Soldeu, vince la svizzera SuterPodio n.67 in carriera per l'azzurra Sofia Goggia arrivata terza nella discesa di cdm di Soldeu, in Andorra. La vittoria numero 5 é invece arrivata per la svizzera Corinne Suter, 31 anni, oro olimpico ... napolimagazine.com