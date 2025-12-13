Sci Aicher vince discesa libera a St Moritz Seconda Vonn Goggia terza

Emma Aicher si impone nella discesa libera di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025/2026 di sci alpino. La gara, disputata sabato 13 dicembre, ha visto la giovane atleta tedesca prevalere su un campo di atlete di alto livello, con Lindsey Vonn seconda e Sofia Goggia terza.

(Adnkronos) – Emma Aicher ha vinto oggi, sabato 13 dicembre, la discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo femminile 20252026 di sci alpino. La 22enne tedesca ha chiudo in 1’30?50 davanti alla statunitense Lindsey Vonn di 0?24, dopo lo strepitoso successo di ieri, e all’azzurra Sofia Goggia di 0?29, al primo podio stagionale, il 63esimo in carriera. Buon piazzamento anche per Laura Pirovano, che ha chiuso al sesto posto a 0?76. Sofia Goggia cresce notevolmente di quota rispetto alla prima sfida di venerdì, ma trova sulla sua strada nuovamente Lindsey Vonn, ma soprattutto la giovane tedesca Emma Aicher che sorprende tutte per prendersi la terza vittoria in carriera con il tempo di 1’30?50. Seriea24.it

