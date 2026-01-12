Sanità Pronto Soccorso in Campania al collasso
Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso in Campania rappresenta un problema strutturale causato da scelte politiche e ritardi amministrativi. Questa situazione, che si protrae nel tempo, mette sotto pressione il sistema sanitario e rischia di compromettere l’efficienza delle cure. È importante affrontare le cause profonde per migliorare l’organizzazione e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini.
"Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso in Campania non è un'emergenza improvvisa, ma il risultato di scelte politiche e ritardi amministrativi inaccettabili. Lo dichiara Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale. Nelle ultime settimane, a Napoli e provincia, non è stato disponibile alcun posto letto di rianimazione per giorni, mentre al Santobono si registrano circa
