Sanità Pronto Soccorso in Campania al collasso

Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso in Campania rappresenta un problema strutturale causato da scelte politiche e ritardi amministrativi. Questa situazione, che si protrae nel tempo, mette sotto pressione il sistema sanitario e rischia di compromettere l’efficienza delle cure. È importante affrontare le cause profonde per migliorare l’organizzazione e garantire un’assistenza più efficace ai cittadini.

