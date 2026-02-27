A Sanremo, nella quarta serata, spazio alle cover. I cantanti in gara, da Michele Bravi a Serena Brancale, si preparano a interpretare brani di altri artisti. La serata è dedicata alle esibizioni in cui i partecipanti reinterpretano canzoni famose, creando attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La competizione si concentra dunque su questa prova speciale, che coinvolge tutti i cantanti in modo diretto.

A Sanremo la quarta serata, quella delle cover. Le aspettative dei cantanti da Michele Bravi a Serena Brancale. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Sanremo, spazio alle cover. Le aspettative dei cantanti

Sanremo 2026, la quarta serata (quella delle cover e dei duetti): l'ordine di esibizione dei cantanti, «Mister X» in scaletta e le voci su Monica BellucciI co-conduttori della quarta serata Accanto al direttore artistico e conduttore e a Laura Pausini, che apre la serata con un medley, è attesa Bianca...

Scaletta serata cover Sanremo, ordine di uscita dei cantanti e ospiti: Bianca Balti e Francesco GabbaniScaletta Sanremo - La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston tutti i concorrenti che si...

Sanremo, spazio alle cover. Le aspettative dei cantanti

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave.

Sanremo, arriva la grande serata delle Cover: due big si contendono il successo, ecco le quoteQuote vincente serata Cover Sanremo 2026: tra i favoriti Serena Brancale Ditonellapiaga e Sal Da Vinci. Gara venerdì 27 febbraio alle 20.40 ... gazzetta.it

Sanremo 2026 la serata cover in diretta: la scaletta dei duetti, il giallo mister X e il caso SchettiniApre Elettra Lamborghini con le Las Ketchup su Aserejé chiude Leo Gassmann con Aiello. Omaggi a Ornella Vanoni, Jimmy Fontana, Lucio Dalla e David Bowie. Tanti i personaggi attesi: da TonyPitony (co ... msn.com

Il Festival di Sanremo su TRM Network con “Il Villaggio del Festival”, lo spazio speciale realizzato con il Gruppo Netweek e diretto dal lucano Giuseppe Grande. Oggi alle 15.00 il consueto appuntamento quotidiano tra ospiti, commenti e curiosità per raccontar - facebook.com facebook

#Sanremo: Extinction Rebellion invade lo spazio antistante l'ingresso del #FestivaldiSanremo. Fuori gli sponsor fossili ENI e Costa Crociere. Non esiste musica su un pianeta morto. x.com