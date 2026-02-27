Terza e ultima puntata del podcast Sanremo Segreto. Cosa resta oggi del Festival della Canzone Italiana? Quanta politica c’è, e quanto ha inciso nel corso degli anni? A queste e ad altre domande risponderà Adriano Aragozzini, ripercorrendo la sua carriera di manager, discografico, produttore e direttore artistico del Festival. Non mancheranno critiche agli ultimi conduttori e direttori artistici, Carlo Conti e Amadeus, oltre ad aneddoti e ricordi legati a grandi protagonisti della musica italiana: Patty Pravo, Nicola Di Bari, Gino Paoli, Luigi Tenco e Domenico Modugno. Un racconto diretto e senza filtri per capire cosa è stato, cosa è diventato e cosa potrebbe ancora essere il Festival più amato dagli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanremo Segreto con Adriano Aragozzini: serata finale

Sanremo Segreto con Adriano Aragozzini: ritorno al 1989Adriano Aragozzini, per tanti anni patron del Festival, in questa prima puntata del podcast Sanremo Segreto ci accompagna in un viaggio speciale che...

Sanremo Segreto con Aragozzini: dentro il FestivalNella seconda puntata del podcast Sanremo Segreto, lo storico patron Adriano Aragozzini ci porta nel dietro le quinte dei suoi Festival: dal 1989 al...

