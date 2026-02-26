Sanremo Segreto con Aragozzini | dentro il Festival

Nel secondo episodio del podcast Sanremo Segreto, il protagonista è Adriano Aragozzini, che rivela dettagli sul suo ruolo nei Festival tra il 1989 e il 1993. Attraverso ricordi e aneddoti, vengono svelati aspetti nascosti di quegli anni, tra innovazioni e momenti particolari che hanno segnato il percorso degli eventi. La narrazione offre uno sguardo diretto su un periodo ricco di cambiamenti e novità.

Nella seconda puntata del podcast Sanremo Segreto, lo storico patron Adriano Aragozzini ci porta nel dietro le quinte dei suoi Festival: dal 1989 al 1993, tra retroscena sorprendenti e innovazioni senza precedenti. Di Diletta Riccelli e Lorenzo Salvador Oliveti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo Segreto con Aragozzini: dentro il Festival Sanremo Segreto con Adriano Aragozzini: ritorno al 1989Adriano Aragozzini, per tanti anni patron del Festival, in questa prima puntata del podcast Sanremo Segreto ci accompagna in un viaggio speciale che... Aragozzini: “Grillo fece un casino, mi impuntai con Celentano e rifiutai a Nomadi. La politica si immischia sempre a Sanremo”Roma – Nel 1981 a Massimo Troisi fu data piena libertà di parlare di tutto a Sanremo. Discussioni sull' argomento Sanremo Segreto con Adriano Aragozzini: ritorno al 1989; Sanremo, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara oggi; Sanremo: 9.600.000 spettatori e il 58% di share per l'esordio 2026; Rogoredo, il capo della Polizia Pisani: Subito via la divisa a Cinturrino. Aragozzini: Grillo fece un casino, mi impuntai con Celentano e rifiutai i Nomadi. La politica si immischia sempre a SanremoRoma – Nel 1981 a Massimo Troisi fu data piena libertà di parlare di tutto a Sanremo. Tranne che di religione, politica, terrorismo, terremoto. La prese con filosofia: «Allora sto decidendo tra una ... quotidiano.net Sul palco di Sanremo abbiamo visto la 105enne Gianna Pratesi, ma come fanno alcuni over 80 a mantenere memoria e lucidità da “quarantenni” Scoperto il possibile “segreto” facebook #CanYaman a Sanremo, hotel segreto e richieste ‘speciali’ tra noci pecan e caffè via @sehmagazine x.com