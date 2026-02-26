Sanremo 2026 l’abito di Samurai Jay per la terza serata del Festival | look e stilista

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il look di Samurai Jay ha attirato l’attenzione per la scelta stilistica. L’artista ha indossato un abito che ha suscitato curiosità tra il pubblico, confermando la sua attenzione ai dettagli e alla moda. La scelta dell’outfit riflette il suo stile personale e si inserisce nel contesto della manifestazione musicale più seguita dell’anno.

Qual è l’abito di Samurai Jay per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Samurai Jay per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, il cantante sarà vestito dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Dsquared2. Abbiamo visto l’abito di Samurai Jay per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Corriere della Sera. . La serenata di Samurai Jay a Belen sulle scale dell'hotel a Sanremo: la showgirl, nel videoclip della sua canzone, sarà con il cantante anche sul palco dell'Ariston per le cover. Ma non solo canzoni d'amore: Samurai Jay ha anche improvv facebook

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha dominato la scorsa estate cantando “Halo” e ora è pronto a tornare virale con la sua “Ossessione”. Ma se lo sarebbe mai aspettato di arrivare a @SanremoRai Ascolta l’intervista: shorturl.at/ZEBOW x.com