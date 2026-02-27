Sanremo caos dietro le quinte | Sono arrivati alle mani ha iniziato prima lei Follia pura

Dietro le quinte del Teatro Ariston si sono verificati episodi di tensione tra i protagonisti, con alcuni coinvolti in un alterco fisico. Le voci parlano di uno scontro che sarebbe iniziato prima da una parte e che avrebbe portato a uno scontro acceso. La situazione sembra essere degenerata, creando caos tra coloro che erano presenti nel backstage.

Il clima tra le quinte del Teatro Ariston si fa sempre più rovente, e questa volta la musica c’entra solo marginalmente. Nonostante i sorrisi davanti alle telecamere, dietro il sipario di Sanremo 2026 starebbe andando in scena un vero e proprio scontro fisico tra i protagonisti. Secondo le indiscrezioni lanciate da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro seguitissimo podcast Non prendete Appunti, la tensione legata alla visibilità avrebbe spinto due Big a un confronto tutt’altro che diplomatico. L’oggetto del contendere? La posizione nel running order della serata. Pare infatti che due artisti, un uomo e una donna, abbiano “litigato ferocemente”... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

