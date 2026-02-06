Dietro le quinte del semestre filtro di Medicina a Palermo perché la riforma anti test ha scatenato il caos

Questa mattina a Palermo si sono vissuti momenti di tensione nel corso delle prove di Medicina. La riforma che elimina il test d’ingresso ha scatenato proteste e malumori tra gli studenti. Alcuni hanno deciso di non partecipare, altri minacciano ricorsi legali. La confusione si è fatta sentire dietro le quinte del semestre filtro, con studenti in agitazione e proteste che continuano a crescere.

C'è chi ha ingoiato la pillola, visto che di Medicina si parla. E chi invece non è riuscito a mandarla giù e ha annunciato ricorso. Il risultato è che la novità del semestre filtro, ovvero la modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

