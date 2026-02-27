Sanremo 2026 Vincenzo Schettini confermato ospite dopo le voci sulla rinuncia | parlerà di dipendenza digitale

Al Festival di Sanremo 2026, Vincenzo Schettini sarà presente come ospite per parlare di dipendenza digitale. Dopo le voci che ipotizzavano una sua rinuncia all’ultimo momento, la conferma ufficiale è arrivata e il musicista parteciperà all’evento. Schettini, noto per il suo impegno sul tema, affronterà questa problematica durante la manifestazione. La sua presenza era stata annunciata e ora è ufficiale.

Vincenzo Schettini è il professore di fisica più popolare d’Italia, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie a format web e programmi televisivi in cui spiega la complessa materia in modo semplice e informale. Carlo Conti lo ha voluto ospite al Festival di Sanremo 2026 e, nonostante le polemiche e le voci di una possibile rinuncia, Schettini sarà infine presente. Vincenzo Schettini conferma la presenza al Festival Nella scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella dedicata a cover e duetti, compare tra gli ospiti Vincenzo Schettini. A poche ore dalla diretta, però, si era diffusa la voce che Schettini si sarebbe tirato indietro, scosso dalle polemiche che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui "like" per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta.

Sanremo 2026, cancellata l'ospitata di Vincenzo Schettini: scoppia il caso per la serata cover, 'colpa' di Gianluca GazzoliDal palco dell’Ariston alla rinuncia dell’ultimo minuto, tra polemiche sull’istruzione online, accuse degli ex studenti e una scelta che apre interrogativi. libero.it

Vincenzo Schettini, salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le accuse degli ex studenti sui like per i voti in piùIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026, con ripercussioni anche sulla scaletta. L’insegnante di ... ilmessaggero.it

Sanremo 2026. Salta l’ospitata di Vincenzo Schettini. Non è solo una rinuncia. Non è solo una modifica alla scaletta. È il segno di quanto oggi le parole possano costruire — o far crollare — un palco. Doveva salire all’Ariston. Portare la fisica sotto le luci - facebook.com facebook

Stasera il professore Vincenzo Schettini sarà ospite di #Sanremo2026 per parlare di disagio e dipendenze giovanili x.com