Sanremo 2026 Vincenzo De Lucia chi è | l' imitatore di Laura Pausini

Stasera al Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna a esibirsi sul palco, questa volta nei panni di Laura Pausini e in altre interpretazioni. La sua presenza tra i protagonisti della manifestazione attira l’attenzione del pubblico, pronto a seguire le sue performance. La serata promette di essere ricca di momenti di intrattenimento e sorprese, con il suo stile riconoscibile che continua a coinvolgere gli spettatori.

(Adnkronos) - Vincenzo De Lucia torna questa sera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per vestire ancora una volta i panni di Laura Pausini e non solo. Attore, imitatore e regista teatrale, De Lucia è un volto ormai familiare per il pubblico televisivo, soprattutto per gli affezionati di 'Stasera tutto è possibile'. Nato a Napoli nel 1987. La carriera di De Lucia nasce in teatro, dove si forma come attore, sceneggiatore e regista. Il debutto televisivo risale al 2010 su Rai 3 con lo spettacolo musicale 'Marialuna. una vita tutta in salita!'. Poi l'approdo a Made in Sud, dove l'imitazione di Maria De Filippi lo fa conoscere al grande pubblico.

Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026Sanremo, 25 febbraio 2026 – In molti si stanno chiedendo chi sia quella 'Laura Pausini' sgarbata e vanitosa che ogni tanto sostituisce l'originale...

Vincenzo De Lucia a Sanremo 2026: chi è l'imitatore di Laura Pausini e Maria De FilippiNella terza serata del Festival di Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia torna sul palco dell’Ariston con la sua ironia.

