Sanremo 2026 Vannacci | Beceri politici e artisti che strumentalizzano cultura

Durante il Festival di Sanremo 2026, Vannacci ha commentato dicendo che la divisa non è una vera e propria uniforme, ma un vestito, e ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento. Ha inoltre criticato politici e artisti che, a suo avviso, strumentalizzano la cultura. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui suoi commenti e sulla sua partecipazione alla manifestazione.

“Divisa delle grandi occasioni? Non è una divisa, è un vestito, però è davvero una bella occasione. Siamo contenti di essere al Festival della Canzone Italiana”. Così Roberto Vannacci, intercettato dai cronisti prima che facesse il suo ingresso all’Ariston per assistere al Festival di Sanremo. “Chi mi ha invitato? Un amico, lo stesso che mi ha invitato l’anno scorso”, ha risposto il generale, che ha aggiunto “Vengo da privato cittadino a godermi una serata di canzone italiana”. Il generale ha quindi dichiarato di “non aver avuto tempo” di seguire il Festival finora. “Cosa ne penso delle polemiche politiche intorno al Festival? Sinceramente... 🔗 Leggi su Lapresse.it

