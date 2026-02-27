Sanremo 2026 sorpresa Laura Pausini | come si presenta sul palco Esplode l’Ariston

Durante la serata di Sanremo 2026, il pubblico ha assistito a una sorpresa che ha attirato l’attenzione: la presenza di un’artista molto amata che si è presentata sul palco in modo spontaneo e naturale. La sua esibizione ha coinvolto gli spettatori, creando un momento di autentica connessione tra artista e pubblico. La scena ha mostrato un’atmosfera diversa dal solito, più intima e diretta.

C'è un momento, nel cuore della terza serata del Festival di Sanremo, in cui anche le icone sembrano tornare semplicemente persone. E così, mentre l'Ariston si accende di luci, applausi e abiti scintillanti, anche una star internazionale come Laura Pausini si concede una parentesi di autenticità che conquista il pubblico. La serata era iniziata nel segno dell' eleganza più assoluta. Laura Pausini aveva incantato con una sequenza di look raffinati, impreziositi da gioielli luminosi e dettagli studiati con cura. Ogni ingresso in scena era un piccolo evento, un equilibrio perfetto tra glamour e personalità. Al suo fianco, a condividere il palco, una presenza magnetica: Irina Shayk, arrivata all'Ariston con il suo portamento inconfondibile e quattro cambi d'abito capaci di catalizzare l'attenzione.

