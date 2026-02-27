Sanremo 2026 | scoppia il battibecco in diretta Carlo Conti perde le staffe!

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, si è acceso un acceso scambio di opinioni tra i partecipanti a causa della bassa rappresentanza femminile. Solo nove artiste su trenta sono state presentate, suscitando discussioni tra i presenti. La situazione ha portato a momenti di tensione che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico presente in sala.

Solo 9 artiste su 30 al Festival di Sanremo 2026: in conferenza stampa scoppia il caso rappresentazione femminile. Carlo Conti risponde, la giornalista non cede. Ecco cosa è successo. A Sanremo 2026 solo 9 donne su 30 artisti in gara. Nove. E nessuno sembrava volerlo dire ad alta voce — finché una giornalista non ha deciso di farlo, in faccia a Carlo Conti, davanti a tutti. È successo in conferenza stampa. La domanda era diretta, i numeri sul tavolo: Arisa, Malika Ayane, Elettra Lamborghini, Levante, Patty Pravo e poche altre. Un terzo del cast, più o meno. Stessa proporzione degli anni di Amadeus. Anno dopo anno, edizione dopo edizione, il copione non cambia. Sanremo 2026, scoppia la polemica sulle donne in gara. Conti: «Scelgo le canzoni». Irina Shayk: «Celebriamo l'amore, amo gli uomini» SANREMO – La questione della scarsa presenza femminile al Festival di Sanremo 2026 irrompe in sala stampa e diventa uno dei temi più discussi di questa edizione. «La storia della musica italiana». Così Carlo Conti introduce Mogol alla platea dell'Ariston che si alza in piedi e lo applaude. Il paroliere è al Festival per ricevere il premio alla carriera della Città di Sanremo e una clip racchiude alcune delle canzoni più celebri. Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: "Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico". Irina Shayk: "La guerra in Ucraina No a commenti politici"