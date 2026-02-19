Malore per Klaus Davi salta l'ospitata ad Agorà | Forte affaticamento come sta ora il giornalista

Klaus Davi ha avuto un malore improvviso vicino agli studi Rai di Roma, a causa di un forte affaticamento. L’incidente ha impedito al giornalista di partecipare alla trasmissione Agorà, dove doveva intervenire come ospite. Solo pochi mesi fa, Davi era stato ricoverato in Calabria durante un servizio sulla criminalità organizzata. Ora si trova sotto osservazione medica per determinare le sue condizioni. I suoi collaboratori aggiornano sul suo stato di salute, mentre si attendono ulteriori notizie.

