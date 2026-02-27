La terza serata di Sanremo 2026 si è conclusa, offrendo momenti di spettacolo e qualche sorpresa tra gli ospiti e le esibizioni. Tra i protagonisti, alcuni hanno lasciato il segno, mentre altri hanno raccolto giudizi più severi. La serata ha mostrato anche qualche battuta d’arresto, con commenti sulla performance di vari partecipanti e ospiti. La gara continua a tenere alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

“Sanremo 2026” al giro di boa. Chi sono i promossi e i bocciati della terza serata in onda su Rai1 giovedì 26 febbraio? Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le pagelle della terza serata | Irina Shayk voto 6: gli anni ’90 sono finiti da un pezzo. Bocciati Virginia Raffaele e De Luigi, Gazzoli? C’è da riflettere

Le pagelle Raffaele-De Luigi, gag musicale terrificante (4,5); Pantani-Lapo da applausi (8) | Irina Shayk incanta l'AristonHa un sorriso che comunica chill… Sicuri che sia una canzonetta? Scritta bene, cantata bene (forse meglio la prima serata), nella...

LIVE Sanremo, la terza serata con Ramazzotti, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi e le nuove proposteEcco l'ordine di uscita e gli orari delle performance dei cantanti in gara: Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 21.

Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo.

Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Serena Brancale potentissima (9), Arisa stucchevole (5), Malika Ayane mai banale (7,5). Eros e Alicia Keys, standing ovation (10)Dopo le prime due serate in cui si sono esibiti prima tutti i 30 Big in gara, poi la metà, oggi tocca all'altra metà: in questa terza serata del Festival di Sanremo ... leggo.it

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2026: chi sono i top e i flop, i votiOgni volta che arriva sul palco, il pubblico batte le mani cantando Rossetto e caffè. Il medesimo rito è accaduto nella terza serata. Abito nero, mascella volitiva e capello rigoglioso, Sal Da Vinci h ... iodonna.it

A Sanremo Irina Shayk può tutto: può salire sul palco con un cappellino in stile coppola e può anche indossare abiti di parecchi anni fa. Per la seconda uscita sul palco la top model gioca con un vestito che mima le forme di una salopette, che Irina indossa con - facebook.com facebook

Sanremo, Ramazzotti e le imitazioni di Pantani danno più ritmo. Irina Shayk incanta l'Ariston | La classifica provvisoria: i 5 nomi x.com