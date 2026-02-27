Sanremo 2026 | le pagelle della quarta serata

La quarta serata di Sanremo 2026 si apre con Laura Pausini che sale sul palco per esibirsi, portando energia e vitalità. La serata del venerdì si distingue per il suo carattere più leggero e spensierato rispetto alle altre. Durante la serata, vengono giudicati vari artisti e le loro performance, offrendo un quadro completo di questa fase del festival.

Inizia con laura Pausini che canta e nel segno dell’energia la quarta serata del Festival. La sensazione ancora una volta è che questa il venerdì sia la parentesi più divertente del Festival oltre che la meno paludata. Ritorno al passato, al lontano 2002 con il tormentone esploso in tutto il mondo insieme al suo balletto. E l’Ariston baila come non mai. Diciamo che l’apporto di Elettra Lamborghini non è stato esattamente decisivo ai fini dell’interpretazione. Voto 5 Un piccolo salto all’indietro nella storia del Festival, anno 2017. Un successo di Moro a cui Brock non aggiunge niente di significativo. Voto 4,,5 La canzone di Carmen Consoli per il film di rovive in una versione sufficientemente intensa Muccino. 🔗 Leggi su Panorama.it

Le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2026La quarta serata di Sanremo 2026 è arrivata e venerdì 27 febbraio 2026 va in scena la serata dei duetti e delle cover.

