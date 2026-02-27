Venerdì 27 febbraio 2026 si tiene la quarta serata di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover. La manifestazione prosegue con l'esibizione degli artisti in questa fase, offrendo al pubblico nuove interpretazioni e collaborazioni. La serata si svolge senza grandi sorprese, mantenendo l’attenzione sui brani e sulle esecuzioni degli interpreti coinvolti.

La quarta serata di Sanremo 2026 è arrivata e venerdì 27 febbraio 2026 va in scena la serata dei duetti e delle cover. Uno degli appuntamenti più attesi e appassionanti del Festival, capace di portare sul palco personaggi amatissimi e brani cult. Sanremo 2026, le anticipazioni della quarta serata Tanti i protagonisti della serata, con ritorni attesissimi, come quello di Belen Rodriguez che sarà sul palco con Samurai Jay, ma anche sorprese, come Francesca Fagnani nei panni inediti di cantante all'Ariston (voluta da Fulminacci). Attesissimo pure TonyPitoni, cantante rivelazione di quest'anno, pronto a esibirsi con Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2026

