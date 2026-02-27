Sanremo 2026 l’abito di Sayf per la quarta serata del Festival | look e stilista

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Sayf ha indossato un abito scelto appositamente per l’evento. L’artista ha optato per un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto nel settore. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione. L’abito ha caratterizzato la presenza di Sayf sul palco in questa fase della competizione.

Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Lo stilista di Sayf per il Festival di Sanremo 2026 è Carlotta Aloisi (già stylist di Serena Brancale).

