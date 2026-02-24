Sanremo 2026 l’abito di Sayf per la prima serata del Festival | look e stilista

Sayf ha scelto un vestito colorato per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione tra il pubblico e i fotografi. Il suo stilista ha optato per un taglio originale e dettagli ricercati, che si sono distinti tra le altre mise. La scelta dell’abito riflette la volontà del cantante di sorprendere e di portare un tocco personale alla kermesse. La scena si anima con questa presenza, mentre gli sguardi sono tutti puntati sui dettagli del suo look.

. Qual è l’abito di Sayf per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Sayf. Qual è lo stilista di Sayf per il Festival di Sanremo 2026? Il cantante, secondo le anticipazioni, sarà vestito da Carlotta Aloisi (già stylist di Serena Brancale). Streaming e tv. Abbiamo visto l’abito di Sayf per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

