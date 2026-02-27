Durante la serata di Sanremo 2026, Caterina Caselli è salita sul palco come ospite indossando un abito scelto appositamente per l’evento. La cantante e produttrice discografica ha optato per un look che ha attirato l’attenzione, mettendo in evidenza dettagli specifici del suo outfit. Lo stile e il vestito sono stati curati da uno stilista noto nel settore della moda.

Qual è l’abito di Caterina Caselli, ospite stasera al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante e produttrice discografica ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Caterina Caselli per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito la cantante e produttrice discografica per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Caterina Caselli ospite stasera al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Caterina Caselli ospite al Festival: look e stilista

Eh sì… Sono di nuovo qui! STASERA - FESTIVAL DI SANREMO - RAI 1 . . #caterinacaselli #sanremo2026 - facebook.com facebook

La guida della 4ª serata di #Sanremo2026 Co-conduttori: Laura Pausini, Bianca Balti Apertura con un medley di Laura Serata cover e duetti Ospiti: Prof. Vincenzo Schettini per parlare di giovani Premio alla Carriera: Caterina Caselli Suzuki Stage: Francesc x.com