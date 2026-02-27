Sanremo 2026 la pagella della serata cover del Festival

La serata cover del Festival di Sanremo 2026 ha coinvolto oltre 60 artisti che si sono esibiti sul palco. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cantanti, ognuno con interpretazioni diverse di brani noti. La serata, considerata tra le più attese, è iniziata con le prime esibizioni e proseguita fino a tarda sera.

Via alla serata più attesa del Festival di Sanremo 2026, quella delle cover. Si esibiranno più di 60 artisti, ma non solo. Stasera assieme al duo Conti-Pausini ci.